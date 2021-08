Incendi, rogo sui Monti Pisani, evacuate 10 famiglie

(ANSA) - PISA, 15 AGO - Per sicurezza 10 famiglie sono state evacuate nella notte a causa dell'incendio in corso da ieri pomeriggio sui Monti Pisani, nel territorio di Vicopisano (Pisa). Le fiamme stanno interessando superfici a oliveti e pineta per circa 25 ettari e la situazione. Lo comunica la sala operativa della Regione Toscana.

L'incendio è sotto controllo anche se ci sono ancora alcuni focolai accesi. Al lavoro quattro elicotteri e un canadair, insieme a operai forestali, volontariato antincendi boschivi e vigili del fuoco per la bonifica, per evitare che nelle ore più calde l'incendio presenti delle riprese. In zona è stato allestito un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco per seguire le operazioni di spegnimento e bonifica e intervenire tempestivamente in caso di repentine riprese del rogo. Le origini dell'incendio sono tuttora sconosciute. (ANSA).