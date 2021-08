Covid: 5.664 positivi e 19 vittime nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Sono 5.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.188. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri. Il tasso di positività è del 3,5%, in aumento rispetto al 2,8% di ieri. Salgono a 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. (ANSA).