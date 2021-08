Vaccini: calo in ultima settimana. Commissario, era previsto

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Alla vigilia di Ferragosto, con la stragrande maggioranza degli italiani in vacanza, si registra una flessione nella somministrazione di vaccini anti Covid. I dati della struttura commissariale indicano 2.353.032 dosi iniettate nell'ultima settimana, ad una media di 336.147 al giorno, con un calo di circa un milione rispetto ai numeri della settimana precedente, quando le somministrazioni erano state 3.316.075 (con una media di 473.725 al giorno). Si tratta, spiegano dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo, di dati "coerenti con il piano e previsti in questo periodo a cavallo di Ferragosto. Si stanno facendo molte prime dosi tra i giovani e anche nella fascia over 50". (ANSA).