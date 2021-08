Ultraleggero si schianta nel Vercellese, occupanti illesi

(ANSA) - VERCELLI, 13 AGO - Un ultraleggero decollato dall'aviosuperficie 'Il Picchio' di Borgo Ticino (Novara) è precipitato questa mattina nella zona industriale di Roccapietra, in Valsesia (Vercelli). Illesi i due occupanti, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che il velivolo prendesse completamente fuoco. Per loro solo lievi ustioni; i medici del 118 li hanno trasportati in ospedale in codice giallo per controlli più approfonditi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varallo per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente l'ultraleggero. L'aereo biposto, dopo essere decollato dall'aviosuperficie novarese, ha perso quota sopra l'aviosuperficie di Roccapietra a causa di un problema al motore. Grazie all'abilità del pilota, durante il sorvolo, è stata individuata un'area per un atterraggio d'emergenza.

(ANSA).