Rogo Oristanese: Cri, fieno per 1000 animali e 250mila euro

(ANSA) - ABBASANTA, 13 AGO - Potranno "sfamare" almeno 1000 capi di bestiame le oltre 500 rotoballe di foraggio arrivate questa notte al porto di Olbia a bordo di 15 tir della Croce Rossa Italiana. Quattro i centri di smistamento indicati dalla Coldiretti e destinatari degli aiuti: Santu Lussrgiu, Scano Montiferru, Usellis, e Tresnuraghers. Il carico, scortato dalla Polizia stradale per tutto il tragitto sino al deposito del Caip della Polizia di Abbasanta e da lì ai diversi territori, è solo una delle azioni messe in campo dalla CFroce rossa nell'Isola, guidata dal presidente Sergio Piredda. "Grazie alla Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR) che ha stanziato i fondi - spiega all'ANSA - possiamo mettere a disposizione dei sindaci e delle comunità colpite dal devastante incendio di fine luglio, 250 mila euro per il soddisfacimento dei primi fabbisogni. Ora in raccordo con i Comuni saranno individuate le priorità e date risposte alle situazioni di maggiore vulneribilità".

Le rotoballe arrivate questa notta in Sardegna sono state donate dagli allevatori di Piemonte, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania. (ANSA).