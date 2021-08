Morta Judy, la scimpanzé più anziana d'Europa

(ANSA) - VERONA, 13 AGO - Si è spenta la scimpanzé più anziana d'Europa, fondatrice della storica colonia al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona. Judy, cinquant'anni l'anno prossimo, è andata incontro a Davidino (il maschio dominante) per salutarlo, poi si è stesa sotto il suo albero e si è addormentata per sempre. Significativa la reazione dei suoi compagni, testimonianza del ruolo sociale che questa scimpanzè ha sempre svolto nella colonia. Prima provano a svegliarla, poi la mettono al riparo e infine il gruppo di scimpanzè lancia una richiesta di aiuto all'etologa nel frattempo giunta sul sentiero pubblico, verso la quale trascinano Judy esanime. (ANSA).