Focolaio di Covid tra i turisti della Valle Soana

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Focolaio di casi Covid tra i turisti della Valle Soana. A dare l'allarme il sindaco di Ronco Canavese che ha attivato un servizio di tamponi rapidi sulla piazza del paese. Almeno otto i casi confermati ma il sospetto è che i contagiati, specie tra i villeggianti, possano essere molti di più.

Ronco conta circa 300 residenti ma in estate, con il turismo, la popolazione è almeno cinque volte più ampia. "Per monitorare la reale situazione sul territorio si invitano i casi positivi a darne comunicazione in municipio", fa sapere il Comune. (ANSA).