Covid: Alto Adige,33 nuovi casi a fronte di quasi 5.500 test

(ANSA) - BOLZANO, 13 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 572 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi. Inoltre sono stati riscontrati 14 casi positivi grazie ai 4.856 test antigenici che sono stati eseguiti ieri. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 16 pazienti Covid-19, inoltre un paziente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono attualmente 3 persone.

Non sono stati registrati ulteriori decessi, pertanto i decessi complessivi da inizio pandemia in Alto Adige rimangono stabili a 1.184. Sale il numero delle persone in quarantena che attualmente sono 1.344. (ANSA).