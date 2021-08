Covid, le 500 notti in tenda di un undicenne inglese per beneficenza

Ha solo 11 anni Max e dalla fine di marzo 2020, dalla prima ondata della pandemia da Covid-19, dorme in una tenda da campeggio montata nel giardino della sua casa a Braunton, in Inghilterra.



"Lo faccio per una buona causa - dice in uno dei video postati sul suo profilo social - per dare una mano all’ospedale locale, il North Devon". Grazie al crowfunding sono stati raccolti circa 750 mila euro.