Traffico e piccoli incidenti, code su nodo autostrade liguri

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Code e rallentamenti anche stamani sul nodo autostradale ligure. In A26 viene segalata una coda di 6 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per un incidente. In A10 coda di 2 km tra Genova Aeroporto e Genova Pra' per veicolo in avaria e coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A7 coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria e traffico rallentato tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori. (ANSA).