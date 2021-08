Salgono a 30 ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - Arrivano a 30, quattro in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria, uno dei quali (dato stabile) in terapia intensiva. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 31 nuovi positivi (erano stati 22 lunedì della scorsa settimana), nessun morto e 18 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 2.068, 13 in più del giorno precedente.

Sono stati analizzati 500 tamponi e 1.002 test antigenici, con un tasso di positività del 2 per cento sul totale (era 1,86 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).