Incidente Capri:in corso operazioni per la rimozione del bus

(ANSA) - CAPRI, 09 AGO - Sono iniziate oggi a Capri le operazioni per la rimozione del minibus che lo scorso 22 luglio precipitò su uno stabilimento balneare, provocando la morte dell'autista Emanuele Melillo. I vigili del fuoco stanno operando con l'ausilio di mezzi e tecnici giunti da Napoli: a coordinare il lavoro il comandante provinciale Giovanni Russo, ma sul posto ci sono anche il sindaco di Capri Marino Lembo e le forze dell'ordine di stanza sull'isola, oltre ai vigili del fuoco della locale stazione diretti da Vincenzo Medugno. C'è in funzione anche una gru speciale, ed è pronto un automezzo per trasportare sulla terraferma i resti del minibus, dal cui esame tecnico si attendono elementi utili per l'inchiesta sulle cause dell'incidente. (ANSA).