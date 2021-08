Covid: Pesaro, primo giorno tamponi gratuiti campus scuola

(ANSA) - PESARO, 09 AGO - A Pesaro primo giorno di tamponi 'anti-Covid' gratuiti al Campus scolastico di via Nanterre.

"Tantissimi ragazzi e ragazze in fila - ha commentato il sindaco Matteo Ricci - Sapevamo che sarebbe servito questo servizio nei primi giorni dopo l'introduzione del Green Pass, perché molti giovanissimi non sono ancora vaccinati". Il monitoraggio proseguirà anche domani, martedì 10, venerdì 13 e sabato 14, sempre dalle 9 alle 13 al Campus scolastico di via Nanterre (portici Liceo Scientifico).

"Uno staff composto da personale sanitario e volontari di Ail Pesaro, Protezione Civile, e Onlus Gilliver, - fa sapere il Comune - sarà a disposizione della cittadinanza per lo screening gratuito. Una volta effettuato il monitoraggio, verrà rilasciato un documento con il quale sarà possibile accedere all'area dell'evento e mostrarlo in caso di controlli".

"Grazie ai tamponi gratuiti i ragazzi, e i cittadini in generale, potranno passare la notte delle candele o il Ferragosto più sereni", prosegue Ricci che lancia l'appello: "prenotate subito il vaccino, se non l'avete già fatto, è l'unica soluzione per combattere il Covid-19. Domani dalle 18 alle 22, durante "Candele sotto le stelle", ci si potrà vaccinare nel camper mobile dell'Asur alla Palla di Pomodoro".

