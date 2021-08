Covid: al via green pass in Francia, dal bar al treno

Il green pass è entrato oggi in vigore in Francia, dopo essere stato convalidato quasi integralmente dal Consiglio di Stato e nonostante le crescenti proteste di piazza. Il cosiddetto "pass sanitario" - che certifica l'avvenuta vaccinazione, o un test negativo di meno di 72 ore, o la guarigione dal Covid da meno di 6 mesi - è quindi necessario da oggi per entrare in bar, ristoranti, cinema, ospedali e trasporti a lunga percorrenza.

"L'obiettivo del pass sanitario nei trasporti è incitare a vaccinarsi e a preservare la libertà", ha spiegato stamani il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, su radio France Inter. I controlli nei trasporti "saranno massicci", anche se "non saranno sistematici perché sui treni viaggiano 400 mila passeggeri al giorno", ha aggiunto, annunciando che ci sarà "una settimana di rodaggio". Chi non è in regola rischia una multa da 135 euro.