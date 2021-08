Covid: a Bagaladi in Calabria nuova "zona rossa"

(ANSA) - CATANZARO, 09 AGO - Nuova "zona rossa", in Calabria, nel comune di Bagaladi in provincia di Reggio Calabria. Il presidente ff della Regione, Nino Spirlì, a seguito dell'aumento dei casi di positività al Covid 19 riscontrati sul territorio del comune, ha firmato un'ordinanza che è entrata in vigore dalle 22 di ieri sera e avrà durata fino a tutto il 18 agosto.

Nell'atto si rileva che il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha comunicato "una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente, che determina una elevata incidenza, con 19 casi confermati attivi dei quali il 53% registratisi nelle ultime 24 ore, su una popolazione di circa 1.025 abitanti".

Bagaladi è il centro del reggino interessato nei giorni scorsi dagli incendi che hanno devastato l'area grecanica della provincia di Reggio Calabria e dove si sono contate anche due vittime. (ANSA).