Vlora: ambasciatore Bucci, prossimo passo Albania in Ue

(ANSA) - BARI, 08 AGO - "Trent'anni importanti ma adesso guardiamo al futuro. Il prossimo passo è aprire i negoziati di adesione tra Unione europea e Albania, e l'Italia ha sempre sostenuto il percorso europeo dell'Albania". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, a Bari per le celebrazioni del trentennale dello sbarco della Vlora, attraccata l'8 agosto 1991 nel porto barese con circa 20mila albanesi a bordo.

Per l'occasione, sono arrivati a Bari anche la sindaca di Durazzo, Emiriana Sako e il sindaco di Tirana, Erion Velia, per le celebrazioni della Vlora accanto alla console generale della Repubblica di Albania a Bari, Gentiana Mburimi, e al sindaco della città pugliese e presidente dell'Anci, Antonio Decaro.

"E' un momento importante - ha detto l'ambasciatore Bucci - perché segna un percorso iniziato trent'anni fa. Se vogliamo, dal punto di vista simbolico, è stato il primo passo dell'Albania verso l'Europa. E non è un caso che questo primo passo è stato fatto verso l'Italia, che in questi trent'anni è sempre stata al fianco dell'Albania. Siamo Paesi speciali uno per l'altro. L'Italia è un partner insostituibile per l'Albania.

I rapporti tra i nostri due Paesi sono straordinari da tutti i punti di vista, se si considera che il nostro interscambio vale il 20% del pil albanese". (ANSA).