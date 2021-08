Rissa all'alba con accoltellamento,feriti due Cc intervenuti

(ANSA) - MAROTTA, 07 AGO - Rissa all'alba all'esterno della discoteca Miu discodinner di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), dove centinaia di giovani, ubriachi e molti armati di bastoni e coltelli, si sono fronteggiati senza esclusione di colpi. Un ragazzo del Senegal è stato accoltellato all'addome ed è in condizioni molto. Lo stanno operando in questo momento all'ospedale di Pesaro. Due carabinieri del Norm di Fano intervenuti per sedare la rissa sono stati picchiati con lesioni giudicate guaribili in 15 e 20 giorni, altri giovani sono rimasti feriti in maniera meno grave.

Malgrado le botte e il sanguinamento, i due carabinieri sono riusciti ad arrestare l'accoltellatore, un albanese, e altre tre persone (un altro albanese, un colombiano e un senegalese), tutti presi in consegna da pattuglie arrivate nel frattempo sul posto. L'auto della prima è stata presa di mira da bottigliate a colpi di mazza e gravemente danneggiata. Molti video girati da presenti testimoniano la notevole violenza dell'aggressione.

Agli arrestati vengono contestati addebiti di rissa, lesioni, resistenza e danneggiamenti mentre l'accoltellatore risponde soprattutto di tentato omicidio. Il sindaco Nicola Barbieri parla di "violenza inaudita che va condannata e contrastata". Il Miu disco dinner era già stato sanzionato tre volte e chiuso due volte per cinque giorni, in precedenza.

L'Unarma Marche, associazione sindacale dei carabinieri, condanna l'ennesimo "fatto gravissimo". Per i militari feriti problemi di lussazione, traumi cranici ed escoriazioni: "basta sacrificare operatori in divisa, - attacca Unarma - spesso costretti ad operare da soli nei weekend estivi senza supporto di altre pattuglie per carenza di organici". (ANSA).