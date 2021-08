Giustizia: giudice onorario, da ministra grande attenzione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 AGO - "La ministra ci ha ascoltato con grande attenzione e ci ha assicurato che durante l'estate, insieme ai suoi collaboratori, studierà la nostra vicenda per trovare le soluzioni più adeguate ai nostri problemi". Così il giudice onorario Livio Cancelliere dopo l'incontro avuto ieri a Roma con la ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Cancelliere è arrivato nella Capitale a piedi dopo un viaggio di 250 chilometri in 12 tappe partito lo scorso 26 luglio da Assisi con lo scopo di portare all'attenzione pubblica la situazione di precarietà dei giudici onorari.

"L'entusiasmo e la soddisfazione sono enormi - aggiunge Cancelliere, originario di Isernia ma che lavora a Parma - perché avevo pensato che avremmo potuto parlare al massimo con un usciere e invece ci ha ricevuto la ministra in persona e con lei abbiamo avuto un colloquio di oltre mezzora. Dunque, tutto al di sopra di ogni aspettativa. La Cartabia ha fatto parlare noi e noi abbiamo rilevato tutte le criticità che ci riguardano, i problemi e la precarietà con i quali lavoriamo, la totale assenza di tutele e di diritti fondamentali. Lei ha tenuto conto di tutti i rilievi che le abbiamo sottoposto e ci ha assicurato che affronterà la questione". (ANSA).