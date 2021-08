Razzi dal Libano, Hamas si schiera con Hezbollah

(ANSAmed) - GAZA, 06 AGO - Un messaggio caloroso di congratulazioni agli Hezbollah in occasione dell'attacco sferrato oggi contro il territorio israeliano è stato pubblicato da Hamas a Gaza.

"Salutiamo e sosteniamo in pieno - afferma Hamas - la reazione condotta dalla resistenza islamica in Libano, che è stata diretta contro obiettivi del nemico sionista. Si è trattato di una risposta ai crimini compiuti dal nemico in territorio libanese': un riferimento alla reazione militare israeliana - con la aviazione e con la artiglieria - dopo il lancio di razzi sulla Alta Galilea, due giorni fa. (ANSAmed).