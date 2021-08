Green pass: Casinò Sanremo tra i primi a fare i controlli

(ANSA) - SANREMO, 06 AGO - "La nostra clientela ha compreso le ragioni di questo controllo, siamo stati tra i primi in assoluto a richiederlo, da mezzanotte e un minuto, per l'ingresso nelle sale da gioco. Ora stiamo valutando di aprire un centro tamponi per chi fosse sprovvisto di green pass, ma vedremo nei prossimi giorni". Lo ha spiegato il presidente del Casinò di Sanremo, Adriano Battistotti, nel giorno d'esordio del green pass.

"La gente ha capito che si tratta di un controllo per la propria tutela e lo trova coerente con le altre misure già adottate da tempo per una sicurezza sanitaria anti contagio: termoscanner, divisori in plexiglas e sanificazione costante delle postazioni di gioco". Il Casinò ha inoltre ottimizzato gli ingressi alle sale da gioco, con un unico ingresso alle slot machine dotato di tre varchi per diluire l'afflusso. "Il nostro personale - conclude - è dotato di tablet con lettori ottici per garantire un controllo rapido". Al momento, a detta della direzione, non ci sarebbe un calo della clientela, ma è ancora presto per tirare le somme e bisognerà attendere qualche giorno per capire se il certificato sanitario ha inciso.

