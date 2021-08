Covid: Regione Fvg, 104 contagi e di nuovo un decesso

(ANSA) - TRIESTE, 06 AGO - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5945 test e tamponi sono state riscontrate 104 nuove positività, pari a 1,75%. Nel dettaglio, su 4.921 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'1,81%, e dai 1.024 i test rapidi antigenici sono risultati 15 casi (1,46%). Lo comunica il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Dall'analisi dei dati a disposizione, emerge che il 55 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna si registra 1 decesso, due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 21.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791 e, dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.546 persone.

Tra il personale del Sistema sanitario regionale si registra la positività di un dipendente amministrativo dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Non sono stati invece rilevati casi tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione così come non risultano esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture. (ANSA).