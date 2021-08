Covid: in Sardegna 200 casi in meno, tasso positività 10,6%

(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Sono 312 i nuovi casi positivi di Covid in Sardegna (ieri erano stati 522) sulla base di 2.917 persone testate, per un tasso di positività del 10,6%.

Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registra anche una vittima, un uomo di 90 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21, (+ 2 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 94 (+ 7 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 6183 (+183 rispetto a ieri). (ANSA).