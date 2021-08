Covid: in Campania 526 positivi, 4 i decessi

(ANSA) - NAPOLI, 06 AGO - Sono 526, in Campania, i casi positivi al Covid su 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri, torna nella media il tasso di incidenza. Se, infatti, ieri era salito al 8,76% (partendo da 6,30%), oggi torna al 6.10%.

Aumenta a 4 il numero delle vittime. In merito alla situazione negli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 13 posti occupati, mentre aumentano i ricoveri in degenza (oggi 257 posti occupati mentre ieri erano 246). (ANSA).