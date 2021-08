Covid: Brasile, dietrofront Rio su allentamento restrizioni

(ANSA) - SAN PAOLO, 06 AGO - Con l'aumento dei casi di Covid-19 nella città di Rio de Janeiro, verificato nelle ultime due settimane, e l'avanzata della variante Delta, il Comune brasiliano ha fatto marcia indietro nella pianificazione delle riaperture.

La mappa del rischio è tornata in tutta la metropoli dal giallo, di rischio di contagio moderato, ad arancione, di alto rischio.

Il sindaco, Eduardo Paes, ha sottolineato che, se lo scenario epidemiologico continua a peggiorare, il programma di riapertura, previsto a partire dal 2 settembre, potrebbe essere posticipato.

Ciò nonostante, la Gazzetta Ufficiale del Comune ha pubblicato oggi la programmazione della festa di Capodanno e sono già iniziati i lavori di istallazione dei palchi per concerti e fuochi di artificio in vari punti della città.

Paes ha evidenziato che lo svolgimento della festa dipende dall'evoluzione positiva dello scenario epidemiologico.

Intanto il governo di Bahia da oggi sospende in tutto lo Stato il coprifuoco dalle 22 alle 5, in vigore da quasi sei mesi.

Mentre anche il sindaco della capitale Salvador, Bruno Reis, ha annunciato i preparativi per il Capodanno, sottolineando, senza fornire dettagli, che dureranno dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022. (ANSA).