Vaccini: superata la quota di 70 milioni di somministrazioni

E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid in Italia (finora precisamente 70.126.104).

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, il 62% della popolazione over 12. Sono 73.984.946 le dosi finora distribuite.

Intanto l'Aifa ha pubblicato il settimo Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19. Dal 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso sono arrivate 84.322 segnalazioni su un totale di 65.926.591 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 128 ogni 100.000 dosi), di cui l'87,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi sono il 12,8% del totale, con un tasso di 16 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate.