Migranti: ex dogana Claviere occupata, in corso lo sgombero

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - È in corso dalle prime ore della mattina lo sgombero dell'ex dogana di Claviere, in Alta Val di Susa. L'edificio era stato occupato abusivamente lo scorso 31 luglio da un gruppo di anarchici italo-francesi per dare assistenza ai migranti che tentano di passare il confine tra Italia e Francia.

Gli occupanti volevano fare dell'ex dogana un rifugio per i migranti che dall'Italia cercano di raggiungere la Francia.

"Digos e polizia stanno sgomberando la Dogana appena Occupata in frontiera! Chi può ci raggiunga!", è l'appello lanciato sui social dagli anarchici. Nel 2018, sempre a Claviere, era stata sgomberata la casa occupata di Chez Jesus e, nello scorso marzo, la Cantoniera di Oulx.

Sono circa 25 le persone, italiani e francesi appartenenti all'area anarchica, trovate dalla polizia all'interno dell'edificio. Sono in corso da parte della polizia, coordinata dalla Questura di Torino, le operazioni di identificazione.

