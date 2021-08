Covid:Calabria;5 morti, tasso positività e contagi ancora su

(ANSA) - CATANZARO, 05 AGO - Ancora dati negativi per quanto riguarda l'incidenza del Corovavirus in Calabria. Secondo il Bollettino della Regione, redatto sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, ci sono stati cinque morti in più, dato che porta a 1.265 il totale dei decessi nella regione. Quattro morti si registrano a Reggio Calabria ed uno a Catanzaro.

L'Azienda sanitaria di Reggio ha reso noto che tre dei decessi sono avvenuti in Rsa e che due risalgono allo scorso mese di luglio, mentre uno é avvenuto ieri.

I nuovi contagi sono 164, con un aumento di 13 rispetto a ieri. Il tasso di positività é passato dal 5,89 al 6,00%. I pazienti in isolamento sono diminuiti di 219 unità (totale 2.449), mentre c'é un ricovero in più nei reparti di area medica (totale 75). Nessun nuovo ricovero, invece, in rianimazione.

Il totale dei tamponi eseguiti ha superato quota un milione (1.004.610 , con un incremento di 2.735.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti.

Catanzaro: casi attivi 196 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.293 (10.148 guariti, 145 deceduti). Cosenza: casi attivi 985 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.853 (22.274 guariti, 579 deceduti). Crotone: casi attivi 219 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.647 (6.546 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 835 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 806 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.260 (22.915 guariti, 345 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 64 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.596 (5.504 guariti, 92 deceduti). (ANSA).