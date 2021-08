Scuola: presidi Fvg scrivono a famiglie, ragazzi vaccinatevi

(ANSA) - TRIESTE, 04 AGO - I dirigenti di due noti licei di Trieste e Udine, rispettivamente Cesira Militello del liceo Petrarca di Trieste, e Stefano Stefanel, dirigente dello scientifico Marinelli di Udine, hanno scritto una mail alle famiglie e agli studenti dei loro istituti, per invitare i ragazzi a vaccinarsi. Lo riportano i quotidiani locali del Gruppo Gedi oggi in edicola.

"Per il prossimo anno, prevediamo di rientrare in presenza al 100%: finalmente. Ma, per questo - si legge nella lettera di Cesira Militello - dobbiamo creare le condizioni: vaccinarci", visto che "la variante Delta è in agguato e già si sta registrando un aumento dei contagi". Il vaccino "è l'unica strada per tornare tutti in presenza, ci dicono gli esperti.

Sarà bello ritrovarsi a scuola, dal 13 settembre, con la speranza di un anno finalmente 'normale', anche se ancora con le mascherine e con le disposizioni anticontagio".

Analoghi toni sono utilizzati da Stefanel nella lettera da lui scritta. (ANSA).