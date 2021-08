Maltempo: stasera forti precipitazioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 AGO - I meteorologi dell'Ufficio meteorologia e previsione valanghe dell'Agenzia provinciale per la Protezione civile hanno previsto per questa sera e la notte forti precipitazioni piovose, con possibili temporali, in territorio altoatesino. In particolare sarà interessata l'area compresa fra le valli d'Ultimo e Passiria con fenomeni maggiori in val Passiria, tra il 40 e i 60 litri per metro quadro, mentre in val d'Ultimo si attesteranno fra i 20 ed i 40 litri per metro quadro. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nella mattinata.

In base a queste considerazioni, la Conferenza di valutazione, tenutasi presso il Centro Funzionale Provinciale dell'Agenzia per la protezione civile, ha deciso di allertare le autorità e le forze d'intervento. "Questi eventi possono portare all'aumento del livello dei principali corsi d'acqua, in modo particolare del fiume Isarco, ma anche degli affluenti. In loco possono verificarsi esondazioni, smottamenti ed anche franamenti", fa presente il direttore del Centro Willigis Galmetzer che invita , pertanto, i cittadini a prestare maggiore attenzione. Lo stato di protezione civile Alfa è attualmente già in vigore a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il livello di allerta Alfa è il secondo di quattro livelli e viene annunciato quando è imminente un evento rilevante dal punto di vista della Protezione civile e che richiede un'attenta osservazione. Tutte le parti coinvolte sono avvisate in anticipo e possono prendere le dovute precauzioni ed anche i cittadini vengono informati al riguardo. (ANSA).