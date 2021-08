Covid: in Toscana nessun morto, non succedeva da 8 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - Nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana: non succedeva da otto giorni, dal 24 luglio, pertanto il totale delle vittime dall'inizio della pandemia si ferma a 6.913 persone. Nell'ultimo report giornaliero della Regione i nuovi casi sono 702, con età media di 33 anni (il 29% ha meno di 20 anni), che fanno salire il totale di positivi in Toscana a 252.675 (+ 0,3% sul giorno precedente). I guariti sono stati 106 in un giorno (tutti virali, a tampone negativo) ma crescono molto meno in indice percentuale rispetto ai nuovi contagiati (solo +0,04%) e raggiungono ora quota 238.194 (94,3% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 7.568 (crescita costante da giorni, +8,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 167 (+13 persone su ieri, +8,4%) di cui 18 in terapia intensiva (un altro paziente in più su ieri). Altre 7.401 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi curati a domicilio o senza sintomi (+583 su ieri pari al +8,6%). Inoltre ci sono 12.315 persone (+104 su ieri, +0,9%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl per aver avuto contatti con persone contagiate.

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (278,1 per 100.000 abitanti), Prato (235,1) e Firenze (226,1), il più basso a Grosseto (86,5 per 100.000 abitanti). (ANSA).