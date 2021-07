Allerta gialla in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana

Nuova fase instabile in arrivo sul centro Nord. Attes forti temporali su Milano mentre è allerta gialla in Liguria, Toscana, Piemonte e Valle d'Aosta un'auto in transito la notte scorsa sulla strada statale 26 è stata investita da una massa di fango caduta all'altezza di La Salle. Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica e per temporali forti e diffusi su tutto il territorio della Valle d'Aosta, valido dal primo pomeriggio. "Un fronte freddo - si legge nel bollettino - attraversa la Valle d'Aosta, con fenomeni intensi tra questo pomeriggio e la prima parte della notte. Le precipitazioni potranno diventare anche forti, più probabilmente" in bassa Valle "e accompagnate da raffiche di vento anche intense; inoltre non si escludono locali grandinate". Saranno quindi possibili "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari".

In Liguria nelle prossime ore, infatti, una perturbazione si avvicinerà alla regione provocando, dalla tarda serata di oggi e fino a metà della giornata di domani rovesci e temporali anche forti. Previste mareggiate su tutte le coste dal pomeriggio di domenica sul Ponente e dalla serata sul centro Levante. Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali dalla mezzanotte di poggi fino alle 15 mdi domani su Genova e il genovesato sul Levante ligure e sui versanti padani della Liguria, ovvero alle spalle di Genova e di Savona. L'allerta non riguarda il Ponente ligure.

La perturbazione 'abborderà' la Liguria in serata. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, domenica, e l'aumento del moto ondoso che provocherà mareggiate di libeccio lungo tutte le coste nella giornata di domani a partire da Ponente. Le mareggiate proseguiranno fino alle prime ore di lunedì a Levante.

Un codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana e riguarda la notte e le prime ore della mattina di domani, domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle zone centro settentrionali della regione con temporali e forti venti di Libeccio. Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone di nord-ovest, in rapido trasferimento alle zone interne centro-settentrionali. Piogge molto isolate altrove. Oltre a pioggia e temporali nelle aree di nord-ovest e cento settentrionali saranno possibili anche grandinate e forti raffiche di vento, anche sull'arcipelago a nord di Capraia. Si prevede per domenica mare molto mosso, tendente ad agitato nel pomeriggio, sui settori settentrionali e al largo.

Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per temporali. Previsti per tutta la giornata intensi rovesci, fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate. E' l'effetto della vasta area depressionaria con minimo sul Nord Europa, che ha convogliato infiltrazioni di aria più fresca in quota. Sono previsti, a più riprese, rovesci e temporali, particolarmente intensi sulle zone a nord del Po, in estensione dal pomeriggio e nella notte su tutta la regione. I fenomeni, sempre secondo Arpa, più intensi potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Ancora allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e temporali forti sul 'nodo idraulico' di Milano, come confermato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. L'Instabilità - spiega una nota del Comune di Milano - è prevista in aumento nel tardo pomeriggio di oggi e soprattutto in serata, con transito di perturbazioni che completeranno il loro passaggio nella mattinata di domani, domenica primo agosto. In questa fase i temporali avranno maggiore probabilità di risultare anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento. Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.