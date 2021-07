Rogo Oristanese: Solinas, ecosistema fragile va presidiato

(ANSA) - CAGLIARI, 28 LUG - "Negli ultimi tempi sono state sacrificate attività che avevano la finalità di preservare e manutenere le superfici boschive". Su questo dato ha invitato alla riflessione, come classe politica, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, intervenendo in Consiglio regionale sui danni degli incendi nell'Oristanese.

"L'ecosistema è molto fragile ed è stato trasformato da tante norme in una cartolina di mero valore estetico - ha detto il governatore - aver portato a una visione massimalista anche la possibilità di fruire i boschi ha in qualche modo alterato l'equilibrio di millenarie attività portate avanti dall'uomo".

Tutto questo, ha aggiunto Solinas, "ha reso complicato per gli allevatori e chi opera in questi comparti, portare avanti le proprie attività e ha allontanato molta gente che prima viveva in modo diverso il nostro territorio". Quindi, ha concluso, "come decisori pubblici dobbiamo ragionare su come attivare politiche di prevenzione attiva". (ANSA).