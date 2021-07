Rifiuti: incendio in azienda nel Lodigiano, nessun ferito

(ANSA) - FOMBIO (LODI), 27 LUG - Un incendio che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco dalle 2 della scorsa notte fino all'alba di oggi, si è sprigionato nel Lodigiano nell'impianto di rifiuti 'Linea Ambiente' di Fombio, società a partecipazione pubblica che ha appalti per il ritiro dell'immondizia in diversi Comuni della zona. Nessuno per ora risulta ferito o intossicato.

Le fiamme si sono sprigionate nell'azienda che fa selezione, cernita e tratta di rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, smaltendo immondizia per 59.000 tonnellate all'anno e circa 200 tonnellate al giorno. L'incendio ha interessato un camion compattatore di rifiuti e cataste di cartone ma anche rifiuti vari. Sul posto i carabinieri che stanno cercando, insieme ai vigili del fuoco, di capire se si tratti o meno di incendio doloso. Presente anche l'Arpa. (ANSA).