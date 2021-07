'No al Green pass', a Roma in piazza i manifestanti IoApro

Cori "libertà, libertà" e "No green pass" in piazza del Popolo dove sta iniziando la manifestazione organizzata dal movimento IoApro. In piazza anche militanti di Forza Nuova e il leader romano Giuliano Castellino. Qualche attimo di tensione tra qualche manifestante e giornalisti. Alcuni hanno intonato slogan "Giornalista terrorista", "Andate via" e cori contro il premier Mario Draghi e il virologo Burioni.

"Noi non siamo no vax, siamo contro il Green pass". A dirlo dal palco di piazza del Popolo uno dei manifestanti del sit-in organizzato dal movimento IoApro. "Siamo al centro di una guerra. Diciamo no al green pass" recita uno dei cartelli esposti. "Siamo scesi in piazza per difendere la nostra libertà, per il futuro dei nostri figli" dice una manifestante. "Siamo cittadini liberi che vogliono riprendersi la vita di due anni fa - ha detto Umberto Carriera, segretario nazionale di IoApro, movimento al quale aderiscono molti ristoratori - il green pass non è la soluzione, non risolverà l'epidemia. I protocolli di sicurezza li stiamo rispettando. Non vogliamo fare i controllori". Un altro manifestante aggiunge: "Ora vogliono farci fare gli sceriffi del green pass. Noi non possiamo".