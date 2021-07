Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate case a Santu Lussurgiu

(ANSA) - ORISTANO, 24 LUG - Nella giornata da bollino rosso per la Sardegna, il fronte dell'incendio scoppiato nel pomeriggio sul Montiferru, nell'Oristanese, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni di Santu Lussurgiu. Alcune case sono state già evacuate per precauzione, mentre altri cittadini le stanno lasciando autonomamente. La zona è coperta da una coltre di fumo irrespirabile.

Da diverse ore il Corpo forestale, la Protezione civile, i vigili del fuoco e i volontari con numerose squadre a terra stanno cercando di arginare il fuoco che si è sviluppato inizialmente tra le campagne tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, per poi propagarsi velocemente spinto dal vento e dalle alte temperature. Attualmente stanno operando quattro elicotteri della flotta regionale, a cui si sono affiancati il Super Puma, il mezzo aereo dei vigili del fuoco e ben quattro Canadair che stanno lanciando bombe d'acqua sulla zona, cercando di evitare che il fuoco raggiunga le case.

Alcune abitazioni sono state evacuate anche a Cabras, sempre nell'Oristanese, anche in questo caso sono dovuti intervenire i mezzi aerei della flotta regionale. Alcune abitazioni sono state annerite dal fuoco. Incendio anche ad Arzana dove le fiamme stanno lambendo una pineta e le squadre a terra e un elicottero della flotta regionale stanno cercando di arginarle. (ANSA).