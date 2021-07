Polizia arresta cartomante a Cosenza per estorsione

(ANSA) - COSENZA, 24 LUG - La Squadra mobile della Questura ha arrestato e posto ai domiciliari a Cosenza una donna di 55 anni, P.L., che svolge l'attività di cartomante, con l'accusa di estorsione aggravata.

Vittima del reato contestato a P.L. sarebbe stata una donna che si era rivolta alla cartomante per chiederle di cancellare presunte negatività che riguardavano lei ed il suo nucleo familiare. La cartomante avrebbe preteso dalla donna una somma di denaro (500 euro) con la minaccia che, in caso di rifiuto, avrebbe subito gravi ripercussioni da parte della criminalità.

La vittima, quando la richiesta di denaro si é fatta più pressante, si é rivolta alla polizia denunciando i fatti. I poliziotti si sono così presentati all'appuntamento concordato tra la vittima dell'estorsione e la cartomante e sono intervenuti nel momento della consegna della somma di denaro, arrestando così P.L. in flagranza di reato. (ANSA).