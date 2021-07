Covid: Fauci a vaccinati, indossate la mascherina al chiuso

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Anche i cittadini completamente vaccinati farebbero bene a indossare la mascherina negli ambienti chiusi: è il consiglio dell'immunologo americano Anthony Fauci, che nel corso di un'intervista alla Cnbc ha inoltre dato voce alle preoccupazioni dei funzionari sanitari statunitensi di un aumento dei contagi - anche se in forme più lievi - nella popolazione già immunizzata.

"Se volete fare tutto il possibile per la sicurezza, anche se siete vaccinati, quando siete nei luoghi chiusi, soprattutto nei luoghi affollati, potreste prendere in considerazione l'idea di indossare la mascherina", ha detto il consigliere medico del presidente e direttore dell'Istituto nazionale per la ricerca sulle malattie infettive.

La raccomandazione segue il forte aumento dei contagi nel Paese dovuto alla variante Delta del coronavirus, che attualmente costituisce circa l'83% dei casi a livello nazionale e che ha già spinto alcuni Comuni a reintrodurre l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi.

Riguardo all'aumento dei contagi tra le persone già vaccinate, Fauci ha detto che "ovviamente non vogliamo vedere una cosa del genere", sottolineando la "straordinaria capacità" della variante Delta di "trasmettersi da persona a persona".

