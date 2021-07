Calciatori e obbligo di vaccino, sì dalla Premier, pressing Aic

Vaccini anti-Covid obbligatori per i calciatori e gli staff della Premier League: manca

l'ufficialità ma è questa la direzione che sta prendendo il calcio inglese per mettersi al riparo da un eventuale nuovo

lockdown invernale. L'indiscrezione, anticipata dl Daily Mail, per il momento non viene commentata da Premier League e Fooball

Association. La novità potrebbe essere inserita a breve nelle linee guida del governo britannico per la riapertura totale

degli stadi dal primo ottobre, quando sarà consentito l'accesso al pubblico agli eventi sportivi più importanti con l'obbligo

della doppia vaccinazione.

Anche l'Aic, l'assoziazione dei calciatori italiani, ha preso posizione sul tema: "Vaccinarsi per tutelare se stessi, i

compagni di squadra e le famiglie": è la raccomandazione messa nero su bianco in una lettera inviata

ai propri iscritti lunedì. Sullo stesso concetto si sono concentrati in particolare i dirigenti

dell'Aic anche nelle visite di questi giorni all'interno dei

ritiri delle squadre di Serie A, che si stanno preparando

all'inizio della nuova stagione