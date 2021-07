Covid: assessore Lazio,paghiamo calo tensione per feste Europei

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Stiamo pagando il cosiddetto 'effetto Gravina' ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni". Lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato, a margine della consegna degli attestati di benemerenza per l'impegno profuso durante la pandemia agli operatori informatici di Laziocrea. "I positivi sono perlopiù giovani - aggiunge - ancora non vaccinati e questo significa, ancora una volta, quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l'immunità di gregge. La situazione è sotto controllo e nel Lazio i casi attualmente positivi complessivi sono la metà di altre grandi regioni, quindi nessun allarme e vaccinarsi. Ancora una volta ricadono sulle spalle del Ssr e dei suoi operatori, l'onere e gli effetti del calo di tensione" . (ANSA).