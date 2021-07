Scontro tra auto in A1, muore donna e ferito bimbo 6 anni

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Una donna è deceduta nell'incidente tra auto avvenuto questo pomeriggio nel tratto fiorentino dell'A1, tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. Ferito il nipote di 6 anni, che era nella vettura con lei. Il piccolo, le cui condizioni in base alle prime informazioni non sarebbero gravi, è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo una prima ricostruzione della polstrada, la donna, una 50enne nonna del bambino, non si sarebbe accorta di un rallentamento e avrebbe tamponato l'auto che la precedeva.

Nell'urto sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo.

Complessivamente sarebbero cinque le auto coinvolte nello scontro e quattro i feriti. Sono in corso anche le operazioni di soccorso e aiuto agli automobilisti ferme in coda. (ANSA).