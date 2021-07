Cuba: a Venezia sit-in solidarietà con Paese centroamericano

(ANSA) - VENEZIA, 19 LUG - Una cinquantina di persone ha dato vita oggi davanti alla stazione di Santa Lucia, a Venezia, ad una manifestazione per chiedere "la libertà di Cuba", il paese caraibico dove da giorni sono in corso proteste e disordini contro il governo e la cattiva gestione della pandemia da Coronavirus. "Sos Cuba", "Patria y Vida" c'era scritto negli striscioni issati, assieme alle bandiere del Paese, dai manifestanti, in grande maggioranza cittadini cubani residenti in Italia. (ANSA).