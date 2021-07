29 anni fa la strage di Via D'Amelio, dall'archivio dell'ANSA

Ecco il sesseguirsi delle notizie dell'ANSA sull'attentato di via D'Amelio, a Palermo, il 19 luglio del 1992, in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della scorta

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Un attentato dinamitardo e' stato

compiuto a Palermo in via Autonomia Siciliana nei pressi della

Fiera del Mediterraneo. Vi sono coinvolte numerose automobili e

sono molti i feriti. Sul luogo dell' esplosione che e' stata

avvertita ad alcuni chilometri di distanza, sono confluite

tutte le pattuglie volanti della polizia e dei carabinieri. Sono

state richieste autoambulanze da tutti gli ospedali. Secondo le

prime indicazioni della polizia, un magistrato sarebbe rimasto

coinvolto nell'attentato.

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Sul luogo dell' attentato le

auautoambulanze hanno raccolto decine di feriti per trasportarli

negli ospedali della Villa Sofia, del Cervello e del Civico. Tra

i feriti vi e' anche un agente della polizia di stato che si

pensa sia un agente di scorta. Uno dei primi soccorritori ha

segnalato di aver trovato per terra una mano.

La zona e' sorvolata dagli elicotteri della polizia e dei

carabinieri. (SEGUE).

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO (3)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Sul luogo dell'esplosione

giacciono a terra i corpi di quattro persone morte.

ATTENTATO DINAMITARDO A PALERMO: FERITO GIUDICE BORSELLINO

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Nell' attentato di Palermo e'

rimasto ferito, secondo le prime notizie fornite dalla polizia,

il giudice Paolo Borsellino. Nella violenta esplosione di una

automobile imbottita di tritolo, sono rimaste coinvolte l'

autovettura del magistrato e le due blindate della scorta.

(SEGUE).

ATTENTATO A GIUDICE BORSELLINO

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - L' attentato al giudice Paolo

Bosellino e alla sua scorta (vedi Ansa 099/0A e seg) e' avvenuto

in via Mariano D' Amelio, dove abitano la madre e la sorella del

magistrato. L' esplosione e' stata violenta e oltre all' auto

del giudice Borsellino, sono rimaste coinvolte le due auto della

scorta e un' altra decina di autovetture che erano posteggiate

lungo la strada. Il manto stradale e' stato sconvolto per una

lunghezza di duecento metri. L' edificio vicino al quale e'

avvenuta la deflagrazione dell' autobomba e' rimasto

danneggiato: muri lesionati, alcune parti crollate, infissi di

balconi e finestre divelti fino al quinto piano. (SEGUE).

ATTENTATO A GIUDICE BORSELLINO (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - L' autobomba, una Fiat 600

imbottita presumibilmente di tritolo, era stata parcheggiata

davanti al numero 21 di via D'Amelio, dove abitano la madre e la

sorella del giudice Borsellino. Nella deflagrazione l' autobomba

si e' disintegrata e alcuni rottami, dopo un volo di oltre

cinquanta metri, sono andati a finire in un giardino dietro un

muretto.

MAFIA: STRAGE A PALERMO, UCCISO BORSELLINO

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Il giudice Paolo Borsellino e'

rimasto ucciso nell' attentato. Il suo corpo, completamente

carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto, e' nel

cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella: Non e'

stato ancora riconosciuto ufficialmente, ma alcuni suoi

colleghi, fra i primi ad accorrere sul luogo dell' attentato,

asseriscono che e' ''certamente'' lui.

QU

19-LUG-92 18:13 NNNN

MAFIA: STRAGE A PALERMO, UCCISO BORSELLINO (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Fra le vittime e' anche una donna,

un' agente di polizia che faceva parte della scorta del

magistrato. Il suo corpo e' stato trovato nel giardino di un

appartamento al piano terreno dell' edificio.

UCCISO BORSELLINO

(ANSA) - PALERMO 19 LUG - L' esplosione dell' autobomba

(v.ANSA 098/0A) ha provocato danni visibili all' edificio

fino all'undicesimo piano. Due coniugi, Mauro e Donata

Bartolotta, che abitano al piano terreno dell' edificio

davanti al quale e' avvenuta la strage, hanno reso questa

testimonianza: '' c' e' stato un boato terrificante che ci ha

sbattuto a terra; sembrava un fortissimo terremoto; non ci

siamo resi conto di quello che era accaduto se non subito

dopo quando siamo fuggiti da casa. Ci siamo salvati perche'

in quel momento eravamo in cucina, nella parte retrostante

dell' appartamento. Abbiamo visto persone che in preda al

panico si lanciavano dalle finestre del primo e secondo

piano. Sulla strada c' erano molte automobili in fiamme, c' era

un fumo denso, molta confusione, grida, feriti e morti.

UCCISO BORSELLINO (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Oltre al giudice Borsellino, nella

strage sarebbero rimaste uccise altre cinque persone. La notizia

e' stata data sul luogo dell' attentato da un capitano dei

vigili urbani in servizio nella zona per regolare il

traffico. Secondo informazioni della polizia, i feriti

sarebbero quattordici civili, alcuni dei quali in gravi

condizioni, e un agente.

UCCISO BORSELLINO (3)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Il ministro dell' interno, Nicola

Mancino, e il Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, sono

attesi in serata a Palermo. Il figlio del giudice Borsellino,

Manfredi, venti anni, e' stato visto

aggirarsi sul luogo della strage, tenendosi a distanza, nel

timore di dovere apprendere la terribile notizia. Lo ha visto

Carmelo Conti, ex presidente della corte di appello, che lo ha

stretto al petto senza pero' profferire parola. Nessuno ancora

gli ha detto la verita'. In via Mariano D' Amelio e' anche

giunto il suocero di Paolo Borsellino, Angelo Piraino Leto,

magistrato in pensione che a Palermo e' stato presidente della

Corte d' appello. Lo accompagna, sorreggendolo affettuosamente,

il giudice Salvatore Scaduto. L' anziano magistrato cammina

lentamente fra le carcasse carbonizzate delle

automobili coinvolte nell' esplosione sussurrando ripetutamente:

''voglio andare da Paolo, voglio vedere Paolo, portatemi da

Paolo''. La moglie di Paolo Borsellino e' nella sua casa di via

Cimarosa, in preda a malore. Continua a chiedere a coloro che le

stanno vicino notizie di Paolo, ma nessuno ha finora ha avuto la

forza di dirle la verita'.

UCCISO BORSELLINO (4)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Nella strage, oltre al giudice

Paolo Borsellino, sono rimasti uccisi cinque agenti della

scorta. Sono: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina,

Claudio Traina e Vincenzo Limuli. I feriti sono quindici, uno

dei quali e' l'agente della polizia di stato Antonio Vullo.

(SEGUE).

UCCISO BORSELLINO (5)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Specialisti della polizia e dei

carabinieri hanno ispezionato un edificio di fronte a quello

dal quale stava uscendo il giudice Borsellino quando e' stato

investito dall' esplosione dell' autobomba. Dall' androne o da

qualche altra zona di quell' edificio, sarebbe stato possibile

ad un osservatore vedere uscire il magistrato e azionare il

telecomando che ha dato l' impulso per l' esplosione.

UCCISO BORSELLINO (6)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Due mani completamente

carbonizzate sono state trovate, tre ore dopo l' attentato, a

settanta e cento metri dall' epicentro dell' esplosione. I resti

sono stati raccolti e inviati all' istituyto di medicina legale.

(SEGUE).

UCCISO BORSELLINO (7)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - I corpi del giudice Paolo

Borsellino e dei cinque agenti di scorta rimasti uccisi nell'

esplosione, sono stati trasportati nell' istituto di medicina

legale del Policlinico.

UCCISO BORSELLINO (8)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Nella stessa via Mariano D'

Amelio, a pochi metri di distanza in linea d' aria dal luogo

dell' attentato, la polizia aveva scoperto nel dicembre 1989 un

''covo'' utilizzato da Antonino Madonia, figlio del boss

Francesco, indicato come componente della ''cupola'' mafiosa.

Nell' appartamento gli agenti sequestrarono il cosidetto libro

mastro'' delle estorsioni, con l' elenco dettagliato di

imprenditori e commercianti taglieggiati dalla cosca. Antonino

Madonia venne arrestato un mese dopo, in seguito alla scoperta

di un altro ''covo'' in via Imperatore Federico.

UCCISO BORSELLINO: GLI AGENTI MORTI

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Dei cinque agenti della scorta di

Borsellino morti nella strage, tre erano di Palermo (Vincenzo Li

Muli, Claudio Traina e Agostino Catalano, di 22, 27 e 43 anni),

Walter Cusina (28) di Trieste ed Emanuela Loi (25) di Cagliari.

Traina e Catalano, sposati, avevano rispettivamente uno e tre

figli.

UCCISO BORSELLINO: I FERITI

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - I feriti ricoverati nell' ospedale

della Villa Sofia sono finora 18, gran parte di loro inquilini

dello stabile dal quale Borsellino stava uscendo, compreso un

agente della scorta del magistrato. Questo l' elenco: Maria

Teresa Lo Balbo, 43 anni; Antonia Greco, 79; Francesca Nacci,

85; Giuseppe Camarda, 34; Elvira Fenech, 27; Gianluca Puleo, 15;

Claudio Bellanca, 44; Antonina Mercanti, 51; Filippo Mercanti,

79; Rosalia Mercanti, 83; Gioacchina Garbo, 59; Maria Moscuzza,

62; Salvatore Augello, 38; Marco Ruggeri, 23; Giuseppe Moscuzza,

38; Ivan Trevis, 18; MariaRosa Cataldo, 65; e l' agente di

polizia Antonio Vullo, 32 ANNI. In molti casi i referti

individuali ipotizzano prognosi varianti fra i cinque e gli otto

giorni, mentre in altri non c' e' alcun parere clinico sul

decorso. A questo riguardo non e' stato possibile ancora

accertare se si tratti dei feriti che hanno riportato lesioni

interne piu' gravi. (ANSA).

UCCISO BORSELLINO: I FERITI (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - L' unico agente sopravvisuto alla

strage di via D' Amelio e' Antonino Vullo, 32 anni, sposato e

padre di un bambino di tre mesi. Vullo e' ricoverato nel

reparto di chirurgia d' urgenza. Dietro la porta del reparto gli

agenti impediscono che Vullo, le cui condizioni non sono gravi,

sia avvicinato da persone estranee. Soltanto la moglie ed altri

parenti sono stati fatti entrare. ''Dio solo sa come si e'

salvato - dice uno zio del poliziotto - e probabilmente non e'

morto perche' lui guidava la blindata e non e' uscito dall'

automobile''.

Vullo fino a tre anni fa lavorava in una tipografia a Palermo

e dopo avere vinto il concorso e' entrato in polizia e da alcuni

mesi era stato destinato al servizio di scorta ai magistrati.

In ospedale era stato trasportato anche un altro agente,

Walter Cosina che e' pero' giunto cadavere. Al pronto soccorso d

Villa Sofia e' un continuo andirvieni di centinaia di persone,

quasi tutti parenti degli altri 17 feriti che sono stati

ricoverati in vari reparti dell' ospedale.

UCCISO BORSELLINO: I FERITI (3)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Una ragazza piange e si dispera,

viene confortata da una amica, chiede notizie di Agostino

Catalano. Non sa ancora che i resti di Agostino Catalano sono

sparsi sull' asfalto di via D' Amelio con quelli degli altri

colleghi e del giudice Borsellino. Alcuni giorni fa Agostino

Catalano aveva salvato un bambino sul litorale di Mondello che

stava per annegare. ''Gli ha fatto la respirazione bocca a bocca

-dice un suo collega- e la notizia e' stata riportata anche dal

Giornale di Sicilia. Adesso e' li' a brandelli''.

UCCISO BORSELLINO: LA STRAGE DI PALERMO;RIEPILOGO/ANNUNCIATO

(DEL REDATTORE DELL' ANSA GIANCARLO MIRONE)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - La potenza strategica e militare

della mafia ha dato oggi a Palermo l' ennesimo saggio di sangue,

massacrando con tecnica ormai collaudata, l' esplosione di una

autobomba, il Procuratore aggiunto Paolo Borsellino e cinque

agenti della sua scorta, fra cui una donna. L' attentato e'

stato compiuto alle 17 in punto in via Mariano D' Amelio, vicino

alla Fiera del Mediterraneo, alle falde del Montepellegrino,

davanti al civico 19. Quando l' artificiere di ''Cosa Nostra''

ha attivato il radiocomando che ha fatto scoppiare l' automobile

imbottita di esplosivo, parcheggiata proprio davanti al portone

d' ingresso, il magistrato stava andando a visitare l' anziana

madre e la sorella. La deflagrazione, di una violenza inaudita,

e' stata avvertita in gran parte della citta'. Anche nella

redazione dell' Agenzia Ansa, che dista dal luogo un paio di

chilometri in linea d' aria. Il primo flash su quella che via

via si sarebbe configurata come una delle piu' orrende stragi

firmate dalle cosche, e' stato trasmesso pochi minuti dopo.

Quando, sull' eco del boato, hanno cominciato a convergere mezzi

delle forze dell' ordine, dei vigili del fuoco e autoambulanze,

quanti sono arrivati per primi sul posto non hanno creduto ai

propri occhi. L' edificio in cui era diretto il magistrato

e' sventrato alla base e segni di lesioni consistenti e infissi

divelti fino al quinto piano. Una ventina di automobili che

bruciavano, cadaveri e resti umani sull' asfalto.

UCCISO BORSELLINO: LA STRAGE DI PALERMO;RIEPILOGO/ANNUNCIATO (2)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Il caos e' indescrivibile. Il

corpo di Paolo Borsellino e' completamente carbonizzato, con il

braccio destro troncato di netto. Medici e infermieri, mentre i

pompieri spengono le fiamme,si occupano dei feriti, una ventina,

gran parte dei quali inquilini del civico 19, investiti dall'

onda d' urto dell' esplosione. Per un raggio di duecento metri,

immagini di distruzione e morte. Due mani annerite dal fuoco

saranno ritrovate due ore dopo a settanta e cento metri dall'

epicentro. Sconfortante l' analogia con l' attentato sull'

autostrada a Giovanni Falcone: anche oggi, come il 23 maggio

scorso, nei primi convulsi momenti Paolo Borsellino e' stato

dato per scampato, solo ferito. Poi, la sconvolgente conferma,

ufficializzata dal doloroso riconoscimento fatto dal Procuratore

della repubblica Pietro Giammanco. Molti i colleghi di

Borsellino che si aggirano con espressioni di sgomento. Tocca a

uno di loro sorreggere Manfredi, venti anni, uno dei tre figli

del magistrato ucciso che si aggira in questo scenario dantesco

in una sorta di percorso ''periferico'', quasi che abbia terrore

di doversi arrendere alla tremenda realta'. Arriva Giuseppe

Ayala, neo deputato repubblicano, dieci anni di militanza umana

e professionale con Falcone e Borsellino, che abita in un

residence distante un centinaio di metri. ''Questa nuova strage

-afferma - indica chiaramente, se ve ne fosse bisogno, chi

siano gli uomini che sono in pericolo a Palermo''.

UCCISO BORSELLINO: LA STRAGE DI PALERMO;RIEPILOGO/ANNUNCIATO (3)

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Il ministro dell' interno Nicola

Mancino, accompagnato dal capo della polizia Vincenzo Parisi, il

cardinale Salvatore Pappalardo, il neo sindaco di Palermo Aldo

Rizzo: questi alcuni fra i tanti esponenti delle istituzioni e

della societa' che vanno in via D' Amelio. Paolo Borsellino,

ritenuto il successore ''naturale'' di Giovanni Falcone sulla

trincea antimafia (il suo nome era stato recentemente proposto

al vertice della Superprocura), aveva trascorso le ore

precedenti all' attentato con la moglie Agnese e i figli

Manfredi e Lucia (l' altra figlia Fiammetta e ' in viaggio in

Indonesia) ospiti a Villagrazia di Carini del leader siciliano

del MSI avvocato Giuseppe Tricoli, amico del magistrato dagli

anni universitari. Alle 16,40 Borsellino ha avvisato gli agenti

della scorta (Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina,

Claudio Traina, e Vincenzo Limuli, morti nella strage, e

Antonino Vollo, rimasto ferito) di prepararsi per rientrare a

Palermo. Ufficialmente nessuno era a conoscenza degli

spostamenti di Borsellino, che solo all' ultimo minuto, come

oggi, comunicava ai poliziotti addetti alla vigilanza itinerario

e destinazione. La mafia comunque sapeva che Paolo Borsellino, e

lo aveva dimostrato in molte occasioni, circolando solo per le

vie di Palermo, non rinunciava ad un minimo di vita ''normale''.

La mafia sicuramente sapeva che tra le tappe ''obbligate'' c'

era la visita all' anziana madre.

