Covid: assessore Lazio, vaccinarsi è la strada maestra

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Vaccinarsi è la strada maestra per mettersi in sicurezza, limitando le complicazioni della malattia e favorendo la riduzione della circolazione del virus. Chi non lo ha ancora fatto deve vaccinarsi. Un invito particolare lo rivolgo alla fascia di età 12-16 anni e alle loro famiglie".

Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Vaccinarsi ora consentirà di riprendere in sicurezza l'anno scolastico - aggiunge - Oggi nel Lazio raggiungiamo il tetto di 6,2 milioni di dosi somministrate, ovvero il 71% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58% ha completato il percorso vaccinale. Da oggi ritorniamo alla quota di 60mila vaccinazioni al giorno e nella prima settimana di agosto il 70% della popolazione adulta avrà ricevuto entrambe le dosi di vaccino". (ANSA).