Rubano monovolume a disabile, dopo appello lo restituiscono

(ANSA) - OSSAGO LODIGIANO (LODI), 17 LUG - Avevano rubato un monovolume, a Ossago Lodigiano, ma poi i proprietari, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri, avevano fatto appello via Facebook, perché quel Mercedes Viano per loro era fondamentale perché attrezzato per il trasporto del loro figlio disabile. E' così che i ladri si sono 'inteneriti' e l'hanno fatto ritrovare.

Per aiutare la famiglia, alcuni amici avevano aperto una racconta fondi su Gofundme perché l'ipotesi era che il mezzo non sarebbe più stato recuperato e, quindi, bisognava aiutare ad acquistarne un altro. Proprio tramite questa piattaforma i malviventi hanno scritto, in un italiano stentato, un messaggio.

Scusandosi per quanto fatto e spiegando dove poter ritrovare il mezzo: in una piazza di Portalbera, nel Pavese. I carabinieri di Broni (Pavia), quindi, sono andati sul posto, l'hanno effettivamente ritrovato e già restituito alla famiglia. La piattaforma elevatrice è stata spaccata, ma tramite quanto guadagnato nella raccolta fondi potrà essere aggiustata.

Felicissima la mamma, che non ci sperava. "Contentissimo" si è detto anche il sindaco del paese, Luigi Granata. (ANSA).