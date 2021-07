Epidemiologi, in Umbria segnali di ripresa pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Registra una "leggerissima inversione" la curva dei contagi Covid in Umbria che non scende più ma mostra "qualche segnale di ripresa". Lo ha detto Marco Cristofori del nucleo epidemiologico della Regione nella conferenza stampa di aggiornamento settimanale sull'andamento della pandemia.

L'indice Rt dell'Umbria è stato calcolato a 1,82 (era 0,94 la scorsa settimana) contro l'1,61 della media italiana "con un trend in aumento". Anche se gli esperti hanno sottolineato che per numeri "piccoli" come quelli umbri le oscillazioni sono più frequenti.

Gli epidemiologi hanno indicato in 0,2 il tasso di positività medio settimanale dei tamponi mentre mercoledì a livello italiano "era sopra a uno", è stato ricordato. (ANSA).