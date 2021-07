Il Papa è stato dimesso dall'ospedale

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 14 LUG - Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Papa ha utilizzato la sua consueta auto, sedendosi accanto all'autista come fa normalmente.

Bergoglio era stato operato il 4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite. Domenica 11 l'Angelus dall'ospedale, oggi il ritorno a casa, dove proseguirà la convalescenza. (ANSA).