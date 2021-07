Covid: rifiuta di indossare la mascherina in aereo, multata

(ANSA) - CAGLIARI, 14 LUG - Non voleva indossare la mascherina durante il volo Pisa-Cagliari e, rimproverata dai passeggeri e poi dall'equipaggio, ha inveito contro le hostess.

Protagonista della vicenda, avvenuta sul volo Ryanair FR9933 proveniente da Pisa e diretto all'aeroporto di Cagliari-Elmas, una donna di 51 anni originaria di Lucca. Per la viaggiatrice è scattata una multa da 400 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di frontiera, la donna appena salita a bordo dell'areo ha rifiutato di indossare la mascherina, diventata obbligatoria per evitare la diffusione del coronavirus. Gli altri passeggeri le hanno chiesto più volte di indossarla, poi è intervenuta una hostess che ha cercato di convincerla, ma in tutta risposta è stata insultata e minacciata. Il comandante, vista la situazione ha segnalato quanto stava accadendo chiedendo l'intervento della polizia di frontiera appena l'aereo è atterrato in Sardegna. I poliziotti hanno inviyato la 61enne a seguirli negli uffici dove le è stata consegnata la contravvenzione. (ANSA).