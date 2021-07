Allerta gioco d'azzardo, raccomandazioni ministero alle regioni

Ispezioni preventive nei locali da gioco e gradualità nella rimessa in funzione per evitare un effetto boomerang dopo mesi di astinenza. Sono alcune delle "raccomandazioni stringenti" contenute in una nota del ministero della Salute, firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza, che sottolinea le preoccupazioni per la ripresa a regime delle attività di gioco d'azzardo che si andranno a sommare all'incremento del gioco on line durante il lockdown. "Dopo la forzosa astinenza si ritiene necessario adottare con urgenza misure a tutela della salute pubblica" in quanto potranno produrre "un impatto negativo sulla salute".