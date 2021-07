Sub morto durante immersione a Cagliari, ipotesi malore

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Si chiamava Gabriele Ibba, il sub 20enne morto ieri sera durante una immersione nelle acque del Poetto di Cagliari. La Guardia costiera sta ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la tragedia. L'ipotesi più avvalorata è che il ragazzo abbia avuto un malore mentre tentava di ritornare in superficie. Da quanto si apprende, ieri pomeriggio il ventenne era uscito insieme ad altri cinque amici per una gita in gommone. Poco prima di tornare a riva, hanno deciso di fermarsi per fare alcuni tuffi, fermando il gommone non troppo distante dal porticciolo turistico di Marina Piccola.

Il 20enne ha indossato la cintura con i pesi e le pinne e, dopo aver legato la sagola alla boetta di segnalazione, si è tuffato.

Gli amici, tornati in superficie hanno atteso pochi istanti e non vedendolo risalire hanno cercato di tirarlo su, ma inutilmente. Hanno subito fatto scattare l'allarme.

Sul posto è arrivata la Guardia costiera con due mezzi navali e l'elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sono proprio questi ultimi ad aver recuperato poco dopo le 22 il corpo del giovane. È possibile che il magistrato di turno affidi l'incarico per l'autopsia. (ANSA).