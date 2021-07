"Quadraro non è una discarica", abitanti bloccano strada a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Protesta dei cittadini alla periferia di Roma al grido: "Il Quadraro non è una discarica". Circa 200 persone sono scese in strada bloccando il traffico su via Tuscolana, all'altezza appunto del popolare quartiere del Quadraro. Esposti alcuni striscioni con su scritto: "La pazienza è finita" e "Se Ama non pulisce il Quadraro disubbidisce". Sul posto la polizia. (ANSA).